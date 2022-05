$!‘La devoción por la música o por el primer amor es universal’: Camila Fabbri

“Todo el tiempo me preguntaba desde dónde iba a hablar de algo tan grande. Yo no era una sobreviviente en el sentido más clásico de la palabra. Pero con el tiempo fui suavizando esa idea porque me parecía que si me dedicaba a la escritura podía hacer un proyecto que incluyera otras voces que no fueran sólo la mía”, relata la argentina en entrevista con VANGUARDIA.

“De alguna forma es un perfil de época sobre lo que para mí fue Cromañón, porque esa era mi intención. Yo no quería escribir un libro sobre Cromañón, me parece que el libro no intenta aportar más datos de la causa ni tampoco intenta meterse en lo más escabroso y morboso que fue de la única manera que se nos contó Cromañón desde los medios. Mi intención era hacerlo de un lugar muy pequeño, que es el mío, desde mi individualidad”, relata la también autora de “Los accidentes”.

“Es un libro muy argentino y me preguntaba si se podría leer en México con el mismo código. Con el tiempo me di dando cuenta que es súper legible, que hay algo de la adolescencia que es muy transferible, que no tiene que ver con algo geográfico. La devoción por la música o por el primer amor es universal, eso es algo de lo que también habla el libro, de cómo te enamoras de alguien porque escucha la misma música, porque van juntos a los recitales, porque se protegen ante la catástrofe.

Otro tiempo con otros tiempos

Hay un ir y venir de mensajes y recuerdos a lo largo de las páginas de “El Día que Apagaron la Luz”. De hecho, el capítulo que le da título al libro está construido con mensajes de WhatsApp. Y si bien en 2004 ya existían los celulares, los iPods, el MSN Messenger y Myspace, no todos los chicos tenían acceso a un teléfono móvil y el Internet era lento y ruidoso. Las citas con los amigos para acudir a la presentación de una banda se hacían en el colegio, las casas, las paradas de autobuses.

“En ese momento no existía la inmediatez, que es lo que genera la ansiedad en la que vivimos todos, que si no hay una respuesta en un segundo se acaba el mundo. En ese momento parece que había tiempo. Mandabas mensajes de texto, que era como mandar una carta, así que esperabas que se contestara. Era otro tiempo con otros tiempos. Tenía que ver con costumbres que se hacían en ese momento, tomar micros desde mucha larga distancia para ver una banda que uno atesoraba. Creo que hoy día sigue pasando, pero son menos las bandas y los fanatismos.

“Todo en ese sentido cambió mucho. En lo personal sigo sintiendo que tengo una relación muy devota con la música, pero no voy a recorrer el país para ver una banda en vivo. De hecho, ir a ver bandas en vivo tampoco es algo que me es gratuito, están la aglomeración, el ruido que cubre la música, que son situaciones complejas para mí. Ahora ya sé que soy así, pero no estoy segura si algo de esto fue adquirido en relación con lo que pasó, o ya era de esta forma. Creo que en algún punto ya era así porque no me animaba ir hasta adelante, mis amigos me cuentan que yo me iba arriba para no tener que estar con toda la gente. Ya era la miedosa en esa época”, confiesa con una media sonrisa.

¿Hiciste tu propio playlist para este libro? Se le plantea a Camila, que cuenta que buscó toda la música que escuchaba en la adolescencia. “Fue un proceso duro, tenía miedo de quedar un poco expuesta, por suerte eso no pasó. Para poder escribirlo tuve que volver a pasar por esos sonidos, ver los videos en YouTube de Callejeros tocando con todas esas bengalas encendidas. También escuché a Los piojos, Los Ardelitos, la 25, todas esas bandas que escuchaba en ese momento y me pregunté por qué me gustaban, no sé si se puede encontrar la belleza como tal en sus canciones. Pero esas letras están totalmente grabadas en mi cerebro, ya son parte de mi ADN”, concluye.