La historia de Rita, la mujer rarámuri recluida 12 años contra su voluntad en Estados Unidos, llega al cine

“ El proceso de documental es ir contrastando lo que uno piensa contra lo que es la realidad y constantemente te vas topando con que lo tú piensas no es tan correcto. Y esa es una de las cosas bonitas del documental”, compartió Esteinou.

“Fue muy enriquecedor para nosotros convivir con Rita, con Juanita, con su familia, nos topamos con algunos escenarios donde había bastante violencia, sobre todo cuando ellas vivían en Chihuahua, causada por factores externos, narcotráfico, crimen organizado. Nos encontramos que se debatía entre permanecer en la ciudad de Chihuahua o regresar a una vida más rural en la Sierra Tarahumara y tomaron la decisión de regresar a la sierra”, agregó.

Cerca de cinco años le tomó al equipo concluir este proyecto, con una pandemia de por medio, así como el fallecimiento de la protagonista. Esto último les llevó a encontrar en la actriz y directora Ángeles Cruz, quien bajo la guía del fotógrafo Axel Pedraza, recreó el pasado de Rita, en medio del hermoso paisaje de la sierra Tarahumara, que queda plasmado así en la pantalla.

TE PUEDE INTERESAR: Pintarán el Centro Histórico de Saltillo en el Concurso Internacional de Acuarela ‘Lights and Lines’

“La historia me parece interesante, porque en ella confluyen muchas formas de vulnerabilidad en una sola persona. El caso de Rita es ejemplar, en el sentido de que está todo mal. No es posible que se le haya detenido tanto tiempo en un hospital sin que nadie le haya proporcionado las formas de tener los intérpretes adecuados, que se le haya diagnosticado una enfermedad psiquiátrica sin entender el idioma y la cultura, que al haber retornado no se le haya dado ningún tipo de asistencia médica, que después de recibir una indemnización suficiente para vivir tranquilamente el resto de su vida una persona malversara esos fondos sin ninguna consecuencia”, expresó, “en el documental, en el periodismo, tenemos la tarea de hablar sobre estas injusticias porque es una forma de reflexionar sobre ellas”.

“La mujer de estrellas y montañas” llegará a las salas de cine de México el próximo 24 de abril.