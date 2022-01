$!‘La realidad es multilingüe’: Yásnaya Aguilar

En otro de tus ensayos señalas que hay ocasiones en que sueñas en mixe. ¿De qué tratan esos sueños?

“Es complejo. Depende mucho de los temas y las situaciones si las voy a soñar en cierta lengua. En cuanto a la escritura, una buena parte de lo que escribo está en español, pero trato de escribir más en mixe que en español. Claro, eso no se verá mucho, no se publicará, pero sí quiero como posicionamiento político escribir más en mi lengua que en español. Elegir interlocución también es un acto político: a quién le estoy hablando y a quién le estoy dedicando mi tiempo”.

En el libro también hablas sobre el problema de la reducción de la transmisión de la lengua.

“Sucede cada vez más, pero es una presión racista. Hay una gran violación de los derechos lingüísticos. Se han impuesto castigos físicos, psicológicos, desprecio, que hacen que se abandone la transmisión”.

¿Cómo vives esa situación en la cotidianidad?, ¿cómo transmites el mixe?

“Yo no tengo hijos ni hijas, pero me gustaría criar, mediante adopción, por ejemplo. La crianza me parece un acto muy importante y revolucionario y obviamente una decisión básica sería enseñar el mixe, no podría ser congruente si no lo hago”.

¿Cómo se ha visibilizado tu trabajo en redes sociales?, ¿crees que hay una mayor discusión sobre las lenguas indígenas gracias a estas plataformas?

“Yo vivo en Ayutla, en la sierra, así que mi vida cotidiana es muy distinta a las realidades que hay en las redes sociales. Para mí Twitter o las redes sociales son ventanas por las que veo el mundo mestizo, son mis ventanas al español. Es muy visible eso, aunque hago muchas otras cosas que no son visibles y está bien. Para mí ha sido un espacio para generar interlocuciones que de otra manera no hubiera podido hacer. A veces es intenso, ahorita no estoy en Twitter, pero me gusta”.