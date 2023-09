Literatura para entender mejor el Golpe de Estado en Chile, en su 50 aniversario

Hay muchos textos dedicados a relatar, estudiar u opinar sobre ese momento en la historia chilena. Uno de ellos es Corvalán 27 Horas (Quimantú, 1972), crónica-entrevista de Eduardo Labarca c on el secretario general del Partido Comunista Luis Corvalán, el partido más cercano a Allende, de quién también escribió Salvador Allende: Biografía Sentimental en 2014.

“Cuando se mira una historia de hace 50 años muchas veces se piensa que es pasado, que es un hecho que ocurrió hace mucho tiempo. Para nosotras y nosotros, desde Chile, no es algo que ocurrió hace mucho tiempo, no es algo que quedó en un momento del pasado, no es una foto que miramos en blanco y negro o sepia, no quedó atrás y que nos cuentan como una historia lejana. Es algo que sentimos hoy día, que nos sigue definiendo como país, es algo que consideramos muy de hoy. Por eso la importancia de poner este marco y conversar del Chile de hoy”, dijo en aquella ocasión la diplomática.

Durante la charla, que aún se puede apreciar en el Facebook de la FILC, la embajadora aseguró que todavía es complicado hablar de Salvador Allende y de los claroscuros de su gobierno en el país, al tiempo que fuera de Chile ha encontrado un diálogo más abierto al respecto.

La memoria es democracia y futuro

Además de todo esto, desde Chile se están realizando muchos actos para conmemorar la efeméride, incluidas conversaciones con medios de comunicación para ampliar la conversación.