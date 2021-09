‘Lo que debemos decirnos’: Presenta Francisco Peña Mery su más reciente poemario

El poeta y promotor de la lectura Francisco Peña Mery, quien radica y desarrolla gran parte de su actividad cultural en el estado de Hidalgo, regresará esta semana a su tierra natal para compartir con los saltillenses su más reciente poemario, titulado “Lo que debemos decirnos”, en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 (FILC).

“Es uno de los poemarios que escribo en este tiempo de confinamiento, siempre con la idea de poder compartir que es importante que, todas aquellas pláticas que tenemos pendientes, con las personas que más queremos, familia, es una invitación a que no sigamos guardando esa palabra para después. Desafortunadamente en nuestro ser rutinario dejamos las cosas para otra ocasión, hoy, en esta situación que vivimos, los límites que tenemos por la pandemia, es una invitación para poder decir todo aquello que podamos decir”, comentó en entrevista con VANGUARDIA sobre la obra

La presentación, que se realizará este lunes 20 de septiembre en la Sala Manuel Acuña de la FILC a las 17:30 horas, correrá a cargo del propio autor, quien compartirá este mensaje que surgió en plena pandemia, periodo que además ha supuesto un reto para su trabajo.

“Yo siempre he acostumbrado a trabajar de manera presencial, siempre me ha gustado esa parte, de estar en espacios con la gente e interactuar. He tenido la fortuna de trabajar en escuelas de todos los niveles, y eso era padrísimo, estar en la interacción y estar haciendo las actividades”, comentó.

“Sí hubo un momento en el que hubo que frenar abruptamente, sí se me complicó al principio, fue un tiempo en el que dije ¿ahora qué va a pasar, qué vamos a hacer? Pero afortunadamente no paré y lo hice a través del uso de las tecnologías disponibles y de lo que yo podía hacer desde donde vivo. Y ya estamos haciendo actividades presenciales, con poca gente, pero ya volvemos a una normalidad más de antes”, agregó el promotor, quien continúa realizando círculos de estudio, y comparte la literatura a través de los medios digitales y además se prepara para asistir a una serie congresos internacionales sobre educación y poesía