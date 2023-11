Lolita Cortés imparte masterclass de comedia musical en Saltillo

Asimismo, recalcó que si bien hay mucho rigor en el trabajo de todos los instructores, tanto en su trabajo sobre la escena como al momento de capacitar a alguien más, este es el espacio para aprender, desenvolverse y darse la oportunidad de cometer errores, para minimizar los que puedan llegar a suceder frente al público.

“Lo que les vamos a dar con todo esto de improvisación y expresión corporal son maneras para manejarte en tu trabajo y que tengas matices, para que puedas conectar con el público y que su carrera pueda seguir y seguir, sino en la comedia musical, esto de todas maneras servirá muchísimo en cualquier carrera”, mencionó al respecto de la versatilidad que podrán encontrar en los aprendizajes de esta masterclass, destacando que no se necesita formación profesional previa para ser parte de ella.

El equipo está integrado por las hermanas Cortés, así como los hijos de Lolita, Dariana y Mariano Romo, el coreógrafo, bailarín y actor Adrián Pola y el artista saltillense Daniel Coronado, quien además funge como el contacto que hizo posible el regreso de esta masterclass —pues ya se había realizado una edición previa— a la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Santiago Cañón Valencia demuestra su virtuosismo junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila

“Vamos a romper con todos su miedos, con sus temores, con el no puedo, con el estoy muy grande o muy pequeño, no sé cantar, no sé moverme, no sé bailar... no te preocupes, son seis horas diarias, intensivas, de disciplina y perseverancia”, aseguró la artista.

Las inscripciones se pueden realizar directamente en la academia D Jazz, en el 747 de la calle Costa Real, en el fraccionamiento Valle Real o a través de las redes sociales de Representaciones Cormar.