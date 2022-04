$!‘Los bárbaros, el rey, la iglesia’, libro del historiador Carlos Manuel Dávila ya tiene edición en el FCE

“Los bárbaros, el rey, la iglesia: Los nómadas del noreste novohispano frente al estado español” es un libro de la autoría del historiador y maestro emérito de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC, fue publicado a finales del 2017 por la Universidad Autónoma de Coahuila. En este se habla sobre el proceso de dominio que la iglesia y el Estado español tuvieron frente a los aborígenes del noreste, a quienes llamaron ‘bárbaros’ por su salvaje —decían— estilo de vida.

Ahora, el libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), una editorial mediante la cual, la historia podrá llegar a más lectores, así lo mencionó el Doctor Carlos Manuel Dávila a VANGUARDIA.

“Fue en esta misma banca —en la Facultad de Ciencias Sociales— que me trajeron una llamada y me dijeron que me hablaba ‘Paco’, al principio pensé que era otra persona, pero cuando tomé el teléfono era Paco Ignacio Taibo II (director del FCE), quien me dijo que me quería publicar mi libro, pero eso fue hace tres años. Después de eso pensé que ya no se publicaría jamás, sin embargo, hace pocos días me llega un paquete a mi casa con el libro bajo el sello de FCE”, recordó.

“Me da mucho gusto porque la primera edición es muy local y casi no circuló. Pero con el FCE va a llegar a muchos países, se va a vender en todo México, en Buenos Aires, en Madrid y también en Estados Unidos. La edición está muy bien hecha y se dio un primer tiraje de 2 mil ejemplares”, agregó.

El libro, como explicó en una entrevista publicada el 27 de marzo del 2018, arroja nueva luz sobre las interacciones entre las tribus indígenas del norte del país y las colonias de la Nueva España. Entre los datos más interesantes que descubrió se encuentra el hecho de que algunos de los indios, a pesar de que fueron bautizados en las misiones, volvieron a sus comunidades y rechazaron el modo de vida español, lo que eventualmente ocasionó su exterminio.