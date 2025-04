Irá CuentiDrag a Simposio en la Universidad de Harvard

MONTERREY, NL.- El colectivo Ars Queer al que pertenece CuentiDrag recibió la invitación para su participación en un Simposio que se realizará en la Universidad de Harvard, el próximo 7 de abril en donde dictarán una conferencia sobre el activismo que realizan, así como compartirán una leyenda mexicana.

En entrevista, Roberto (Etto) Santana, presidente del colectivo y encargado de vinculación cultural, dijo en entrevista que recibieron la invitación de parte de una Asociación de estudiantes mexicanos en Harvard.

El evento, detalló, que es convocado por Humas: Harvard University Mexican Association Students y el evento lleva por nombre “Images of Mexico; A glimpse into Mexico´s Past and Present”.

“Va a ser un Simposio de un día en donde también va a estar una directora de cine y una chava que también va a hablar de cuestiones de feminismo, y nosotres”, indicó Santana.

Comentó que él fungirá como conferencista e irá acompañado de Drag Queen como parte del talento. La persona que lo acompañará es Rishelle, quien compartirá una leyenda mexicana, en español.

“Nos dijeron que ya habían visto nuestro trabajo, que les interesaba, que les diéramos una charla de nuestro trabajo, sobre cómo el activismo cultural puede ayudar a que haya respeto, a que haya aprendizaje”, subrayó.

La conferencia que llevarán se llama “CuentiDrag. Narrativas que Transforman, el activismo cultural a través del cuento”.

La selección de las personas para participar en el evento de corte internacional estuvo limitado por la cuestión de la visa vigente y que hablaran el idioma inglés.

Santana confesó que nunca se imaginaron poder ir a dar una charla a una universidad internacional tan importante y que menos que el activismo que realizan ya hubiera traspasado las fronteras de México.