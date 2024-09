Luis Humberto Crosthwaite reúne humor, metaficción y divertidos personajes en nuevo libro

“Siempre he tratado de brindarle su propio sello a cada uno de los cuentos. Me interesa formar cuentos donde cada una de las historias tenga su propia personalidad, no me gusta utilizar los mismos narradores, ni los mismo recursos en cada historia, entonces yo creo que cada cuento exige un tratamiento distinto y por eso lo hago así”, agregó.

El escritor estará a partir de este martes en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2024, donde se integra con la presentación del libro a las 17:30 horas en la Sala Julio Torri, con comentarios a cargo de Julián Herbert.

“El humor ha sido parte de mi trabajo literario desde siempre, desde que inicié hace como 40 años, entonces lo utilizo recurrentemente, pero no creo que se trate de irreverencia, simplemente una manera de manifestar, de acercarme a la crítica social a través del humor. Pertenecemos a una sociedad con mucho humor, que se ríe de sus tragedias y yo sigo ese hilo”, explicó sobre los distintos tonos y recursos que hay en las historias, “también forma parte de la manera que yo escribo, hay dos tipos de historias en el libro. Hay cuentos en su forma más estricta de escribirlos y otros se expanden, utilizo recursos de la novela para escribir los cuentos más largos, pero no los llamaría capítulos sino fragmentos de la historia que estoy contando”.