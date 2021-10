Maestro Tejedor Efrén Nava Vega: La vida que pende de un hilo, o varios

Don Efrén vuelve a sonreír y señala que cuando muere un artesano, muere un trozo de la historia. Quizá sea eso, por lo que se ha aferrado a este trabajo titánico. Quizá haya sido también parte de la herencia del lugar donde le tocó nacer: Gualupita, Estado de México. Se le iluminan los ojos cuando habla de esta comunidad, recuerda con precisión el número de habitantes (13 a 14 mil) y la posición geográfica exacta, incluso el número de metros sobre el nivel del mar (2650 msnm). Y explica que se fundó por la mezcla de razas azteca y tlaxcalteca. Su raza, reconoce es esta última. No necesita un examen genético, sabe su historia y la vuelve suya con los trazos y figuras que heredó de su familia para imprimirlos en los gabanes jaspeados y sarapes. No se puede imaginar su vida si hubiera nacido en otro lugar. Gualupita es una tierra conocida por los trabajos de lana. Desde los 7 años participaba con su papá y su tío en el telar. Y hasta el día de hoy, sus dedos se pierden entre hilos de oro, plata, lana de Nueva Zelanda para crear obras de arte que miden hasta el doble que él.

Don Modesto Nava Vega, también conocido como Don Efrén, me lo dice sin tapujos: “Escogería esta vida una y mil veces más”. Y aunque se le hace un nudo en la garganta al recordar los sacrificios de su historia: los altibajos de su economía familiar. Pues, pese al trabajo que implica lavar, limpiar, cardar, hilar y tejer la lana, es una actividad que pocas veces es bien remunerada. Además del regateo y la falta de promoción cultural, la ausencia de sueldos seguros vuelve a este oficio uno de los más difíciles para subsistir económicamente.

Una de sus obras cumbre, un Sarape Saltillero Virreinal del siglo XVIII, que fue premiado por la Fundación Banamex y que conquista a cualquiera. Don Efrén, narra que comúnmente le preguntan cuánto tiempo le lleva armarlo. Y aunque quisiera decirles que tres años, la respuesta es: “toda la vida”. Y es que en la creación de esta pieza no solo intervienen los 24 hilos por pulgada, entre ellos, hilos de oro, de plata, ni los 14 colores naturales, ni la trama en seda, ni el fondo guinda que fue teñido con la grana cochinilla. En esta pieza están el sudor y la sangre de 50 años de trayectoria. “Yo me gradué con ese sarape, me conocieron muchas personas y creo que de ahí puedo respaldarme.”

Dice, el maestro tejedor, que los artesanos no tienen un título, ni un examen profesional que los ampare. Por eso dejan que sus obras hablen por ellos. Sus piezas han sido adquiridas por Fomento Cultural Banamex y reconocidas con premios como el Galardón Grandes Maestros de Iberoamérica, Leyendas Vivientes del Arte Popular, Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, la Presea Estado de México, el Salón de Maestros del Arte Popular, así como en el certamen Diseño y Vida en el Arte Popular.

EL LENGUAJE DEL ARTE

¿Qué se siente ser el maestro tejedor más reconocido del país? Le suelto después de haber investigado los premios en Internet, porque él nunca los mencionó. Su respuesta: “Nada. Uno no se debe subir a un ladrillo y marearse, siempre estoy con los pies en la tierra. Lo más importante es la humildad y seguir creando.”

Él siente que la palabra artesanía, al referirse a estas y otras obras del patrimonio popular mexicano, pueden llegar a demeritarlas. Las creaciones son arte. “Al decir es artesanía o arte del pueblo hay gente que no quiere pagar, que por eso minimiza”. Y en eso no está de acuerdo Efrén: “o es arte o no es arte”.