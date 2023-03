Mecenas desmitificados

La propuesta de Rolando López “Guggenheim en México” también es resultado de un proyecto con más de una década en desarrollo. Se origina en su natal Aguascalientes, donde las empresas mineras de la familia Guggenheim, conocida por su altruismo y mecenazgo, dejaron diez hectáreas de residuos industriales tóxicos.

Su investigación lo llevó a reconocer que existen más zonas en México que han sido afectadas por el extractivismo minero de los Guggenheim, lo que a su vez lo llevó a cuestionar cómo se piensa el arte y cómo criticar los medios de producción.

“Creo que para mí, al ir comprendiendo esta situación de manera directa, porque no me tocó vivir donde el Museo Guggenheim se había construido, sino más bien me había tocado donde se abandonó un problema medioambiental grave, me hizo comprender que tal vez no estábamos jugando en la misma idea de modernidad, que me encontraba en un contexto subdesarrollado y que esa historia se repetía en muchos sitios”, señaló.