‘México no es solo una cosa’: Documental explora la identidad de descendientes de migrantes japoneses

Producto de desplazamientos forzados, en México existen varias comunidades de personas descendientes de migrantes japoneses. Nikkei, se les conoce, y su identidad es parte del caleidoscopio de lo que significa “ser mexicano”, aunque la discriminación busque borrarles.

En el documental “YUREI (Fantasmas)” la realizadora y artista visual Sumie García presenta las historias de las comunidades nikkei de Acacoyagua, en Chiapas; Ensenada, Baja California; Perote, Veracruz; Morelos y la Ciudad de México, a través de un testimonio coral y la interpretación del silencio por medio de elementos como la danza y el arte visual.

“Cuando estaba a finales de mis 20’s me enteré que mi tío abuelo era sobreviviente de la bomba de Hiroshima y en la distribución de ese documental conocí a Dahil y ella me empezó a contar muchas historias de migración japonesa a México y como descendiente de migrantes japoneses me sorprendió que no sabía nada”, contó Sumie en entrevista con VANGUARDIA.