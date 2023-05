‘Mi tema no soy yo’: Elena Poniatowska celebra 70 años de periodismo con el oído atento

“La finalidad de la vida no es prosperar sino transformarse. Cuando uno se lanza a lo desconocido se salva" Elena Poniatowska 📚☕️📖🖤💫 pic.twitter.com/H5ZT9tqhxq

Después leyó como posesa, trabajó duro y eso le permitió hacerle preguntas sagaces a presidentes, premios Nobel, escritores, pintores y sobre todo a gente de abajo. Varias de sus mejores entrevistas aparecen en libros de no ficción como “Ida y vuelta”, “Palabras cruzadas” y en la colección “ Todo México”.

“La noche de Tlatelolco es un testimonio coral insuperable; recupera lo invisibilizado por la censura y la decisión de amnesia que llamábamos prensa e información televisiva”, escribió en 1994 Carlos Monsiváis, por entonces uno de los intelectuales más lúcidos de México.

‘MI TEMA NO SOY YO’

Elena Poniatowska jamás escribirá su autobiografía ni hará un libro de autoficción. Detesta hablar de ella porque eso la distrae de su divertimento favorito: preguntar.

“No soy de hablar de mí misma. Mi oficio es hacerles preguntas a los demás; no me dedico a pensar en mí misma porque mi tema no soy yo”, dijo a EFE poco antes de cumplir 90 años, una idea del otro lado del narcisismo de los periodistas que a día de hoy se asumen más importantes que la noticia.

Elena indaga, no interrumpe, mira a los ojos de entrevistados, es punzante. Una vez le preguntó a Diego Rivera por sus dientitos de leche y el pintor la calificó de “polaquita preguntona”.