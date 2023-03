$!Muere a los 63 años Ian Falconer, escritor e ilustrador de revista New Yorker

El ilustrador estadounidense Ian Falconer, que realizó más de 30 portadas para la revista The New Yorker y fue autor de la premiada serie de libros infantiles “Olivia” murió el martes a los 63 años, tras una breve enfermedad que no se especificó, informó hoy la revista.

Falconer (Connecticut, 1959), también conocido por sus diseños de vestuario y escenografías para ballets, entre ellos el New York City Ballet, y de óperas como The Royal Opera en Londres o el Théâtre du Châtelet en París, murió en su hogar de Rowayton, Connecticut.