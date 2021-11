‘Nada que ver’ de Patricio Betteo: Ilustraciones experimentales para disfrutar

Este juego con la brevedad y el lenguaje poético, tanto en literario como en lo visual, no es ajeno a la obra de Betteo, quien considera que “desde mis primeros trabajos, e historias, e incluso ilustraciones personales, ya incluía un ingrediente poético. No es una palabra que escogí yo siquiera, muchos me han dicho que hago como poesía visual y en el recorrido he ido perfeccionando mi poesía visual”.

Este proyecto, en su desarrollo, le permitió también explorar otras de sus capacidades, como abocarse a un formato pequeño.

“Me sorprendió que no perdí la paciencia, ni me desesperé porque pareciera que es un espacio muy pequeño. Me sorprendió que la capacidad de síntesis es infinita y ser breve es más difícil que ser extenso”, comentó, “por otro lado me encontré haciendo exploraciones dentro de la historieta que diría que pocas veces, o nunca, he visto en otros autores”.

Las historias de “Nada que ver”, abordan temas muy diversos, algunos con cierta seriedad, otros con más ligereza, pero todas con humor, y es en esta variedad que también da pie a muy distintas aproximaciones estílisticas. Al respecto, Betteo comentó que elegir un estilo para cada una dependía en parte de la historieta misma, pero en especial de su gusto por no quedarse en un solo espacio.

“Hay un componente de voluntad, de decir este relato siento que le sería adecuado cierto estilo, sobre todo el estilo visual compite con la palabra. Entonces cuando la palabra era más que suficiente podía optar por un estilo menos detallado, o cuando no usaba palabra podía dibujar con más detalle. Pero por otro lado esta lo involuntario. Siempre he tenido esta tendencia a cambiar mi forma de dibujo, de un día a otro, y la explicación es bastante sencilla: me aburro de dibujar de la misma manera, incluso me parece refrescante enfrentarme al papel como una posibilidad de dibujar de una manera diferente. Y aunque muchos ya reconocen lo que hago yo sí utilizando otros recursos, me parece muy divertido”, expresó.

“Cuando tuve el libro mi primera sensación fue de que era un producto muy original, como con un aspecto de diseño gráfico muy pronunciado. Hay mucho blanco en el libro, pero también mucho color, muy arbitrario pero reflejo de la libertad absoluta, de poder hacer lo que yo quería. Toco tantos temas, y tengo tantos estilos y formas de contar historias que yo creo que hay algo para todos”, agregó.

El libro, que ya se puede encontrar en las librerías de todo el país, así como en tiendas digitales, es “mi trabajo más personal”, concluyó, “puede ser muy divertido, puede ser muy pesado, te puede poner a pensar o puede ser un libro únicamente para distraerte y copiar los dibujos, para quienes quieren ser artistas. incluso es una especie de estudio y ejercicio de historieta experimental, pero que no se lo tomen en serio, es para disfrutarse y para descifrarse”.