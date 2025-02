$!Natalia Blanco encuentra en el desierto la materia y la historia para hacer arte con la exposición ‘La Recolectora’

Natalia Alejandrina Blanco se reconoce con orgullo como una recolectora. De sus viajes y travesías siempre regresa más cargada de como se fue, no solo en cuanto a objetos se refiere, sino también memorias y afectos. Y como todo viaje amerita siempre hay cambio y exploración.

“En el 2023 expuse una parte en Torreón, en La Harinera, otras son nuevas. El proyecto ha estado cambiando. A mí siempre me ha gustado viajar y recolectar chácharas, rocas, y la gente me conoce incluso me las regala”, compartió la artista para VANGUARDIA.

Blanco, quien ha trabajado la mayor parte de su trayectoria junto a la imprenta, explorando el potencial de la gráfica en sus distintas iteraciones, se zambulló en esta ocasión en la cianotipia para capturar las formas del paisaje semidesértico y sus elementos naturales, así como en la impresión sobre telas no convencionales para invitar al juego y crear otros efectos visuales.