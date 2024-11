“No lo sé Rick”; esta es la antigüedad por la que más pagaron en el Precio de la Historia

En uno de los episodios de la temporada 15, un vendedor llamado Nick llegó a la tienda con una colección de bocetos originales de Maurice Sendak para su icónico libro infantil. Rick, quien considera esta obra como “el mejor libro jamás escrito”, no podía ocultar su emoción ante la oportunidad de adquirir este raro tesoro. “Estos bocetos son prácticamente invaluables, es casi imposible encontrar algo así a la venta”, afirmó Rick, mientras revisaba los dibujos con admiración.

Para Rick Harrison, Donde Viven los Monstruos no es solo un libro; representa una pieza fundamental de su infancia. Según explicó, él se identificaba con el personaje principal del libro, un niño travieso que es castigado por su madre. Este lazo personal y el valor emocional hicieron que Rick considerara estos bocetos como un verdadero tesoro cultural. “Maurice Sendak tenía un estilo de ilustración único, y encontrar arte original de este libro es un privilegio que pocas personas pueden tener” , expresó emocionado.

Rick Harrison no dudó en invertir una cuantiosa suma de 250,000 dólares en estos bocetos, convirtiéndose en el objeto por el que más ha pagado en el programa. Esta venta no solo marcó un hito en la historia de La Casa de los Empeños, sino que demostró cómo los objetos valiosos no siempre tienen que ser joyas o piezas de museo, sino piezas que logran capturar el espíritu de una generación.

Este acuerdo es un recordatorio de que, en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo, los objetos únicos, como los bocetos de Donde Viven los Monstruos, siempre tendrán un valor especial.