$!Nociones sobre ser mujer, a pesar de todo: Inauguran el Festival Morras

Camino por el centro de Saltillo en un vestido azul para llegar a la tierra prometida. Tres tipos me detienen con comentarios que detesto, que no pedí y que me revuelven el estómago.. 500 metros -medidos por Google Maps- bastaron para despertar mi rabia. Pero al llegar a Ojo de Venado, un bar galería en General Cepeda, me siento segura. Empieza la segunda edición del Festival Morras. Un evento que fue víctima de las tragedias del 2020 y que en aquel entonces se antojaba imposible, hoy está sucediendo. Pensar en el encierro, me hace sentir como que vuelvo de la guerra, pero recuerdo que solo admiro obras que me remiten a mí misma.

En las mesas con gin-tonics y cerveza, pasan desapercibidas las artistas que hoy inauguran el Festival Morras. No tienen la insoportable levedad del ego de otrxs artistas locales y acceden afablemente a las fotos y entrevistas. Daniela Elidett incluso me deja cargar a su bebé, quien se debate entre tocar mi cabello y una obra de Claudia Luna. Dejo que elija mi cabello y pienso en lo pesado que debe ser cargar tanto tiempo a una morrita y a la vez esa poderosa fuerza creadora que escapa de las manos de la creadora plástica y que veo en las paredes de Ojo de Venado.