Desde que llegó a Saltillo para estudiar la licenciatura en Artes Plásticas en la UAdeC, el artista monclovense Mauro Llanas apoyó como voluntario en el asilo de ancianos Asistencia y Ropero del Pobre A.C. Ahí convivió con sus habitantes, conoció sus historias y retrató a algunos. Una de las pinturas que surgieron de esa experiencia ahora está en competencia junto a ciento de otras obras del mundo en el Concurso Internacional de Pintura y Escultura Figurativas 2023, con sede en Barcelona, España. “Aceptaron 10 mil imágenes de las cuales eligieron 500, que esas ya se mandan físicamente y de entre esos sale un primer lugar”, explicó el artista en entrevista para VANGUARDIA, quien se encuentra a la expectativa de estos resultados que se darán a conocer el 19 de julio. El primer lugar recibirá 20 mil euros.

La obra se encuentra de momento en exhibición para el jurado junto a las otras seleccionadas en el Museu Europeu d’Art Modern de la ciudad catalana, el cual describe como “uno de los más importantes del mundo en cuanto a arte figurativo”, pero la muestra estará abierta al público a partir de octubre. Entre lo figurativo y lo conceptual Si bien Llanas ha pulido su técnica al grado de que ahora está desarrollando piezas de arte hiperrealista, considera que su principal búsqueda está en la emoción, que no siempre encuentra cuando aborda una obra desde esta aproximación tan académica. “También me gusta mucho el arte contemporáneo, el arte conceptual, aunque no he experimentado con hacer obras y siento la necesidad de querer cambiar. Últimamente he estado haciendo hiperrealismo y me aburre”, declaró.

“Siento que es una pieza muy cerrada, no deja entrar la imaginación. Me gusta mucho, yo creo que desde niño, encontrar formas, figuras, en las nubes, las cobijas, el techo; me gustan las pinceladas que logran eso, se puede lograr en el figurativo, pero también en lo abstracto. Me gusta mucho Turner, Monet, Manet, pero también más contemporáneos”, agregó. Precisamente por ello es que, de entre sus obras –que ha expuesto de manera individual en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario en la muestra “Memento Mori” y en el Museo Coahuila y Texas con “Como me ves te verás”– destaca a esta obra seleccionada, pues a pesar del tratamiento tan realista logró captar una emoción que todavía lo conmueve. “Siento que trae más movimiento, más aire, que respira más, es más honesta”, señaló, “recuerdo que esta señora estaba comiendo, le hablé, me senté a comer junto a ella y volteó y yo tenía la cámara lista y le tomé la foto. Su expresión me gustó mucho y en la pintura siento que logré exponenciar eso”.