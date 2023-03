“Conocí el espacio cuando Picuy Soto inauguró su muestra. Me gustó como se estaba utilizando el lugar y me puso a pensar que, aunque tengo mi estudio en casa, desde la pandemia no he salido y conozco a Talía pero a nadie más”, expresó la artista en entrevista con VANGUARDIA.

En ese evento se dio cuenta que quería conocer más a la comunidad artística local, pero “en vez de ir a bares y reuniones”, deseaba tener una conexión más profunda con las personas y el lugar. Así que retomó un ejercicio que desarrolló en la universidad de Odessa, su ciudad natal, donde estudió artes, y dejó que el retrato fuera el medio para crear ese lazo.

La galería estuvo abierta como su estudio durante dos semanas. En ese lapso convocó a las personas a que se acercaran para un retrato a carboncillo y un rato de conversación.