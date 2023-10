Poeta de Saltillo Lázaro Izael gana el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2023

“ Escribir para las infancias era esta necesidad vital por pensar de qué forma la poesía puede acompañarlas , me parece que la poesía nos ayuda a poblar el mundo, a decirlo, a verlo diferente. Al leer a estos autores me nació esa necesidad de buscar este registro”, compartió.

“No hago referencias al robot pero sí hay una voz poética que llega a Marte y lo que descubre allá es que en el planeta vive un gallo de pelea y lo que hace esta voz es encontrar lo poético a partir de las preguntas”, explicó, “creo que la poesía es un método para conocer el mundo, entonces exploré en este registro cómo la pregunta nos puede abrir las imágenes, a otras posibilidades y tratar de explorar lo desconocido y, con una mirada nueva, ver las cosas de siempre”.

Asimismo, al momento de escribir el libro descubrió que, a pesar de las etiquetas, hacer poesía para la infancia solo se diferencia en el tipo de registro, la voz con la que se abordan las cuestiones y temas, pero la complejidad literaria es la misma.

“Yo crecí en una casa donde había muchos libros y los libros que había no eran para las infancias, eran muy técnicos. Entonces me he dado cuenta que cuando los niños están rodeados de libros inevitablemente terminan leyéndolos y creo que leer nos abre las posibilidades a nuevos mundos, a nuevas experiencias y que nos acerca a los otros, nos ayuda a nombrar cosas que nos pasan y estar menos solos en el mundo”, agregó.

Este galardón se suma al Premio Nacional de Poesía Dolores Castro, que ganó en 2019 por su libro “Envilecidas como Hienas Miramos la Espesura del Cielo” —recientemente re-editado por Los Libros del Perro—y al Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura 2022 por “Mamá, el campo” editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que recientemente presentó en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2023.