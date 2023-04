¿Qué hacer en Semana Santa? Te invitamos a ver grandes exposiciones de arte en Saltillo

Si estás buscando algunas opciones culturales para disfrutar en estos días de descanso haz llegado al lugar correcto. Porque aunque parezca que en Saltillo no hay mucho qué hacer solo es cuestión de saber dónde mirar.

Por ejemplo, no es necesario viajar muy lejos para poder admirar la obra de un artista internacional. La semana pasada, en el marco del aniversario del Museo de Artes Gráficas el saltillense Carlos Vielma expuso por primera vez en su ciudad natal después de 7 años.

Con su serie “My battery is low and is getting dark” el creador aborda desde el arte la imaginación, el desierto y la ciencia ficción, inspirado por Ray Bradbury y Odisea del Espacio, así como por el ejido Estación Marte, para crear una experiencia emocional y significativa.