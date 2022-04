$!‘Quebranto’: Daniela Elidett retrata la fuerza de quienes superaron al dolor

“Es el cuerpo herido, el cuerpo con cicatrices, el cuerpo roto, como decía por ahí uno de mis modelos. Esto surge a raíz de un accidente que tuve, desde el cual empezó este proceso. Para mí fue muy difícil volver a ser yo, entonces me acompañé de estas personas, que han tenido procesos similares y la verdad toda mi admiración y respeto para ellos. Me acompañé de ellos, me brindaron su tiempo, sus historias, y son personas que, como yo, ya superaron su proceso”, expresó la artista durante la inauguración.

“Las cicatrices siempre van a estar, los recuerdos siempre van a estar. Entonces platicábamos sobre esto y a la par iba haciendo sus retratos y esta sala es una muestra de eso”, comentó respecto al primer espacio de la muestra, que recibe a los visitantes con miradas de dolor y de tenacidad.

El realismo en las piezas de “Quebranto” no es un mero despliegue de la habilidad de la artista —que queda más que claro— sino que obedece a la necesidad de transmitir la fuerza de cada uno de sus modelos, al momento de abordar tales momentos de dificultad.