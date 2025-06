¿Quién es Cristina Rivera Garza? La escritora ganadora del Pulitzer estará en la FINA 448 de Saltillo

Una de ellas es la escritora Cristina Rivera Garza , galardonada autora reconocida no solo por los temas que aborda y su exploración de los géneros literarios, sino también por la profundidad con la que se acerca en particular a la no ficción.

En una entrevista con VANGUARDIA en 2021, a propósito de la publicación de este libro, habló sobre el proceso que la llevó a por fin por escribir al respecto de este episodio en su vida 30 años después.

“Yo había intentado escribir este libro varias veces, antes, creo que es el libro que había querido escribir todos estos años y había fallado todas las veces. Creo que la gran diferencia ahora es que conforme los distintos feminismos han puesto no solo en la mesa de la discusión pública varias cuestiones de violencia de género, también han ido creando, constantemente, meticulosamente, un lenguaje que nos permite identificar con precisión y claridad las múltiples formas de violencia de género que enfrentan las mujeres”, explicó.

“Yo fui escribiendo esta historia con los escritos de mi hermana, con los amigos de mi hermana, que fuimos localizando mi marido y yo [...] Es un libro que desde dentro se hace con otros y creo que ahí radica su fuerza, en poder orgánicamente entrelazarse con los que vivieron cerca de mi hermana, la amaron, la quisieron, con los que también fueron afectados por esta injusticia [...] Estoy tratando de no usar la palabra sanación porque creo que esta no llega hasta que no se haga justicia y creo que hasta entonces en mi caso no puedo hablar de un alivio o una sanación”.

Cristina Rivera se presentará el viernes 18 de julio en el Centro Cultural Vito Alessio Robles en punto de las 19:00 horas en conversación con la escritora y periodista Sylvia Georgina Estrada y el público.