$!Recibe Natanael Espinoza, director y fundador de la OFDC, la Presea Manuel Acuña

“Yo llegué aquí de 17 años a estudiar. En Ensenada [Baja California] no había escuela de música y llegué con la idea de estudiar, prepararme, saltar a Monterrey y luego a Ciudad de México , pero Saltillo me abrazó de una manera muy linda y esto es un complemente de lo que he venido sintiendo de Saltillo”, recordó el director.

“Me siento profundamente conmovido con lo que aquí se ha expresado de mí”, dijo el músico en su discurso, “me gustaría compartirles que soy de la idea que somos una pequeña fracción de las personas que tenemos cerca y de quienes nos rodeamos. De mi padre aprendí que cada aliento debe contar, que si no juegas con pasión no se juega. De mi madre también aprendí que también jugar con pasión significa hacerlo sin pasar por encima de nadie. De mis otros papás, Juan y Carla, he aprendido muchísimo del mundo del liderazgo. De mis hermanos Lluvia y Nelson aprendí a abrazar y amar la diversidad en todas sus expresiones”.

“De mi esposa he aprendido que si lo puedes planear no es un sueño. Un sueño tiene que ser más allá de querer, poder, cumplirlo”, agregó, “si ustedes suman todo lo que aquí se dijo, lo que ha expresado un servidor, realmente el que está en deuda con todos ustedes soy yo, porque me he llevado una fracción, tengo prácticamente una historia con casi todos los que están en esta sala y me he podido nutrir y he podido lograr lo que se ha podido gracias a la suma de voluntades de todos y cada uno de ustedes”.

“Y ya por último que todo lo que no podemos expresar con palabras, para eso está el arte y para eso está la música”, concluyó.

Luego de unas palabras por parte del alcalde, Espinoza dirigió a un ensamble que interpretó el tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía Simple de Benjamin Britten, con la que nuevamente devolvió el gesto a los presentes y cerró la ceremonia en agradecimiento por este galardón.