Con homenaje a The Beatles la OFDC ayuda a Cáritas

De nueva cuenta la Orquesta Filarmónica del Desierto llenó el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con un público fanático de The Beatles, en el homenaje sinfónico que realizó a la banda de Liverpool ayer, que además se realizó a beneficio de la asociación Cáritas de Saltillo.

“All you need is love. Beatles Sinfónico” fue el último concierto de este año para el conjunto coahuilense y en él estuvieron acompañados en escena por Popo Arizpe, quien además fungió como director artístico del evento, y la banda de rock Fat Fingers, así como la cantante Marcela Monjarás y el Coro Infantil del Instituto Vivir.

Entre todos rindieron tributo a clásicos del repertorio de esta legendaria agrupación británica como “Penny Lane”, “Martha my dear” y “Let it be”, en la que Diego Luna, vocalista de Fat Fingers, invitó al público a corear las letras.

Asimismo, durante la velada, los asistentes interactuaron con los artistas con varillas fluorescentes, las cuales fueron un regalo de agradecimiento por parte de Cáritas de Saltillo, A.C.