$!‘Reflejos del alma’, donde el cuerpo y los rostros expresan más que una mirada

“Platicando con Estefanía y Karina, quienes tienen unas fotografías muy bonitas, yo les comenté que debíamos hacer una exposición, en el inter invitamos también a un fotógrafo que tiene retratos muy bonitos, sin embargo, él después de un tiempo no siguió y como casualidad quedamos puras mujeres, lo cual no era la idea. Así platicando entre nosotras decidimos hacer retrato, porque el retrato está muy olvidado en el arte contemporáneo”, comentó Arizpe a VANGUARDIA.

En “Reflejos del alma” los rostros son el elemento principal de las fotografías expuestas, y los ojos son sutilmente ocultados de la lente —para mostrar que no solo la mirada es un reflejo del alma, sino también los rostros—. Asimismo, las tres expositoras lograron captar naturalmente las expresiones de los personajes retratados —quienes son bailarinas en su mayoría— a través del rostro y de todo el cuerpo.

“Se dice que los ojos son el reflejo del alma, pero nosotros nos hemos dado cuenta en el proceso del trabajo, que el rostro también es un reflejo del alma, entonces nos enfocamos mucho en mostrar esto a través de todo el cuerpo, no solo de los ojos. De hecho, van a encontrar mucha obra en donde no ves los ojos, pero de igual forma estamos reflejando y trasmitiendo las emociones y el alma a través de todo el cuerpo. También, algo que me gustaría resaltar es que en estos tiempos de pandemia, el cubrebocas nos ha hecho olvidar que hay rostros y esto parece alejarnos los unos de los otros”, explicó.

Las composiciones por sí mismas cuentan una historia, esto se puede lograr porque se reúnen en series de 3 o 4 imágenes según sea el caso, cumpliendo con el objetivo de contar un relato por serie, que difícilmente una sola fotografía podría lograr.