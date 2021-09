$!‘Registro’ de Alfredo Kuna: Lo íntimo llega a casa

“Yo trabajo la tinta acrílica sobre papel, ahora metí algo de collage, de recorte de papel de color sobre papel blanco. Son tres recortes de esos y todo lo demás es tinta”, explicó sobre la muestra, “es como un diario, yo lo veo así. Es algo muy personal, toco temas como que desde lo más dentro de mí. Son cosas, sucesos o ideas que, ahora con la pandemia, como que este año, el pasado no tuve ningún problema pero este si ha estado más trabado y como que lo que estoy haciendo en esta expo es pasar al papel todas esas cosas que he vivido. Casi como una terapia, algo que me pasa lo bajo al papel y ahí se queda”.

Kuna explicó que durante el año pasado estuvo trabajando con temas más relacionados con el espacio habitable, mientras que en esta ocasión expone algo mucho más personal e íntimo, lo cual resulta en sí un reto.

“Tengo casi dos años trabajando como el surrealismo, me gusta mucho, porque se adapta muy bien a las ideas, a lo que me pasa por la cabeza y estas piezas del año pasado eran más sobre una casa, sobre un espacio donde, por la pandemia, me di cuenta que paso unas ocho horas de lunes a domingo, no salgo mucho, no salgo con mis amigos a bares o así, casi no. Pero esta expo sí me pone un poco nervioso, porque luego los temas personales a muy poca gente se los cuento. Entonces, presentarlos así ante un grupo que de gente, que aunque son conocidos tampoco voy contándoles lo que me pasó”, expresó.