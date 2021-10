$!‘Retratos, bodegones y floreros’: Maki Barsaly ‘acepta’ su estilo en exposición

“Esta pieza [‘Castración’] tiene una figura ahí que es como un cuadrado, con una nota en blanco, viene un cigarro que está despedazado abajo y hay como unas uvas rojas. El concepto de castración se puede entender como en las relaciones, cuando la morra lo está privando de ciertas actividades, entonces a mí después de que me dio COVID y me siento muy mal. Y fumar es algo que me gusta mucho hacer. Y por eso siento que el COVID me realizó una castración con el tabaco”, agregó

Maki nos contó también cómo esta exposición representa un momento en que ya no va a desvalorizar su propio trabajo, luego de un periodo que surgió a partir de sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas Prof. Rubén Herrera de la UAdeC, en la que llegó a considerar que si no podía dominar la técnica realista al pie de la letra no podría iniciar a crear “su estilo”.

“Siento que a veces la ilustración está un poco desvalorizada. Cuando platicaba de la exposición me preguntaban si iban a ser bodegones de óleo. Te imaginas algo más tradicional. Pero mi línea se ha ido desarrollando por la ilustración; me acuerdo que hubo un semestre en que estuve muy trabado con que no sabía qué hacer para mis últimos proyectos y por esas fechas estaba haciendo ilustraciones porque vi el documental de Gorillaz que se llama ‘Banana’, entonces, ver los videos donde sale Jamie Hewlett dibujando, en un estudio super grande, ver por primera vez estos cómics de ‘La Chica del Tanque’, todo eso me motivó. Yo la neta me quería salir de la escuela, porque siempre infravaloré la ilustración que yo mismo hacía. Sí hacía un monito, pero como no es realista, entonces un día me dije, voy a hacerlo así como me gusta, y desde entonces dibujo tranquilo, y hasta me caen más pedidos de eso que de realismo”, agregó.

Ahora, con “Retratos, bodegones y floreros”, considera que ya pudo demostrarse a sí mismo que puede hacer arte sin recluirse en estándares y cánones que no van con su persona, y que a partir de ahí puede y se ha desarrollado mucho más como artista.

“Quisiera exhortar a los demás artistas saltillense a que armen su propia exposición. Yo sé que hay como colectivos, o que la gente expone sus trabajos de la escuela. Pero yo sí invitaría a la comunidad, porque conozco artistas bien cabrones y está chido el Instagram pero nunca se va a comparar a ver una pieza en vivo”, concluyó.