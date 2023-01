$!Revelan cuál fue el mejor libro del año... ¡pero de hace un siglo!

Por otro lado, también entrevistó a don Juan B. Iguiniz, subdirector de la Biblioteca Nacional, que hizo sus recomendaciones personales:

“Los que más me han interesado y que juzgo de imprescindible consulta para los estudiosos, son, a mi humilde sentir, teniendo en cuenta mis aficiones, la ‘Historia de México’, por Monseñor Francisco Banegas Galván; el ‘Diccionario Autobiográfico de Conquistadores y Pobladores de Nueva España’, publicado por don Francisco A. de Icaza y ‘Cuauhtémoc’, de González Obregón”, dijo.

Eduardo Colín, desde la Secretaría de la Escuela de Jurisprudencia, le compartió al periodista que “La producción literaria novísima, nacionalista, por un lado, o niponista, ultraísta y estridentista, por otro, aunque de vigoroso arranque, no ha producido este año libro definitivo, en que realizaran esas orientaciones su expresión verdaderamente humana y estética. Entre labor más terminada, ‘El Minutero’, de López Velarde, me parece la obra de mayor substancia de “las izquierdas”; la publicación de ‘El concepto de la Historia Universal’, de Antonio Caso, aunque no es un acontecimiento propiamente literario, me parece de significación en nuestras letras, por el soplo de nobleza intelectual y moral —que es casi Belleza— y por la elocuencia de esas páginas”.

Por último, recalcó gracias a dos empleados de la Biblioteca Nacional —que ese año contó con más de 110 mil lectores—, que los asistentes pidieron mucho “El tesoro de la juventud” y “Los tres mosqueteros” de Alexandre Dumas.