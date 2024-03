Saltillo está listo para exportar cantantes de ópera: Carlos Conde

Un cantante internacional en el Teatro de la Ciudad

Conde, quien fundó hace unos años la compañía cc-performing arts, donde ofrece consultoría en Australia, Sri Lanka, Austria, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y México, se unirá a sus alumnos cuando presenten al público saltillense “La Bohème” de Puccini en julio, en el rol de Colline, en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 447.

“¿Por qué hacer el Colline si ya lo hice hace 30 años con Pavarotti? Porque en Saltillo mis estudiantes estarán en los papeles principales, por si algo les pasa –dice entre risas–, yo me viro, hago el ruido y digo que fueron ellos. Canto con ellos, estoy pendiente, y que me vean en la disciplina. No solamente como el maestro que se sienta detrás del piano, sino maquillándome, vistiéndome y que puedan ver ese proceso, que a mí también me sale flema, que también me pongo nervioso, que me vean en el rol de colega. Eso es bonito”, compartió.

Compartir el escenario con sus alumnos es una de las principales razones que lo han llevado a cantar en público en años recientes. Así sucedió hace poco en San Francisco y pronto sucederá aquí.

¿Cómo sostener un proyecto así?

Su experiencia como cantante y maestro le ha permitido conocer incontables compañías, colectivos y grupos de ópera en todo el mundo. Con la seguridad que esto le permite, Conde señaló que una iniciativa como la Ópera de Saltillo solo podrá prevalecer si cuenta con apoyo del gobierno.