$!Sergio Avilés recuenta la historia de ‘Las joyas de la familia’ en nueva novela

“El protagonista de esta novela lo que hace es, porque no tiene trabajo, y con un cinismo descarado no quiere regresar el anticipo que recibió para hacer esta investigación, empieza a estudiar un montón de historia y a brincar de una a otra, de divagar hasta el siglo 14, con Vlad Tepes , el verdadero Dracula, que gobernó allá por el año de 1450 en Valaquia [...] Lo encontramos como el posible dueño de una de estas joyas”, explicó.

“Me quedé con una historia relativamente corta, que me daba para tres, cuatro capítulos y la dejé así semi-comenzada, hasta que en el 2000 sufrí aquella desviación sexenal y me metí a trabajar al Gobierno del Estado ”, comentó Avilés.

“Creo que es una novela redonda, te va a dejar con un buen sabor de boca al terminarla. Es muy diferente a lo que se lee normalmente en la literatura actual, que está llena de narcos. Aunque no le falta intriga ni mafia ni crimen, porque los reyes se morían con una facilidad absoluta”, compartió

“Es triste terminar una obra y despedirte de ella. Da mucho miedo también porque tiene tanta historia, tantos datos, que me da terror que me diga esto no es cierto. Tuvimos muchísimo cuidado y no es una obra de una persona; yo la escribí, pero luego intervienen una bola de editores, correctores, tipógrafos, almacenistas, prensistas y libreros para que llegue finalmente al público. Entonces tuvimos cuidado de que los datos que se manejan sean reales o estén dentro de lo fantasía congruente de la novela”, concluyó.