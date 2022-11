Sergio Ramírez no tiene intención de regresar no a Nicaragua

“Claro, el que queda dentro se queda callado, porque se vive bajo las reglas brutales de la represión. ¿Qué haría yo dentro de Nicaragua, rodeado de policías y amenazados de decir cualquier palabra? En estas circunstancias es más natural el exilio, no la prisión interna que significa estar callado. O está en la cárcel, porque yo seguramente estaría en la cárcel”, explicó Ramírez.

Siendo así que el escritor de 80 años, quien ya estuvo exiliado con la dictadura de Anastasio Somoza en la década de 1970, ve complicado regresar a su país natal.

De hecho, alertó que de “Nicaragua se está yendo todo el mundo”.

“Resignación no es la palabra correcta, pero tomo como real la posibilidad de no volver a Nicaragua. No quiero engañarme a mí mismo, tengo 80 años. No es que Daniel Ortega esté cayendo mañana, tiene los tornillos muy bien afianzados”, añadió .

En su opinión, “Ortega tiene un liderazgo tácito de Centroamérica, nadie se atreve a enfrentarlo. A El Salvador, Guatemala, Nicaragua, los une la violencia contra los derechos humanos, nadie puede lanzarle la piedra al tejado del otro”. “Veo a Guatemala con una derecha muy agresiva. Con una izquierda bastante floja en Honduras. Un criptopresidente en El Salvador. Y un gran miedo de todos ellos hacia Ortega”, agregó el autor de “Margarita, está linda la mar”.

Entre tanto, Ramírez, asiste a la FIL de Guadalajara con su nuevo libro de cuentos “Ese día cayó en domingo”