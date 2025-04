Saltillo: ¿Ciudad genérica?

“Volver a empezar no es volver hacia atrás,

no es rasgar y dividir hasta el infinito los episodios de la vida,

no es descansar sobre el pasado.

Es redescubrir el origen.”

Toni Negri

La denominada ciudad genérica es un término acuñado por el arquitecto holandés Rem Koolhas nacido en 1944. Este, enfoca la creación en la multidisciplina al integrar a diversos puntos de vista en la proyección de su arquitectura y la construcción de sus edificios. Es posible explicar el término de la ciudad genérica en pocas palabras al afirmar que, todas las ciudades están perdiendo su identidad al volverse llanas (plazas negras, tiendas de conveniencia en cada esquina, plazas o centros comerciales), porque sí, en todas las ciudades, en su devenir histórico y en su evolución, se encuentran similitudes en los fenómenos que se presentan en ellas.

Otro estudioso de las ciudades, específicamente de los centros históricos: Fernando Carrión afirma que los sitios fundacionales son capaces de convertirse en un palimpsesto en el que se leen distintas temporalidades en simultáneo. Sin embargo, también afirma que a partir de la crisis de los centros históricos se produce un despoblamiento, además de perder centralidad debido a las políticas que privilegian el desarrollo y que arrasan con el pasado.

Entonces resulta que, las ciudades como la nuestra, la que vivimos todos los días y en la que encontramos diversas situaciones y complejidades, no es única e irrepetible, no por lo menos en sus fenómenos urbanos, porque la ciudad genérica se presenta en diversas latitudes. No obstante, cabe aclarar que ser similar no es lo mismo que ser igual, si no, pregúntele a un matemático. Cada ciudad nació con sus particularidades que fueron desencadenadas por el clima o la geografía local entre otras cuestiones que ya estaban desde antes de ser fundada o desde antes de su nacimiento (que es similar pero no es igual). Rem Koolhas explica que: “la ciudad genérica es la ciudad liberada del cautiverio del centro, de la camisa de fuerza de la identidad (...) es la ciudad sin historia”. Es decir, la ciudad globalizada.

Otros estudiosos afirman que los fenómenos que se presentan en las ciudades hoy en día, están estrechamente relacionados con la fragmentación y la zonificación utilizada para administrarlas, es decir, este fenómeno se desarrolla al partir las ciudades en pedacitos, esto les permite a sus administradores una “mejor” gestión de las mismas, sin embargo, lo anterior resulta a su vez en la fragmentación social, convirtiéndola en un platillo con diferentes ingredientes que no logran integrarse del todo: “la aplicación forzada de cualquier Plan de Desarrollo en la ciudad que buscaba segmentar y fortalecer distintas partes de ella lo que hizo fue solidificar cada una de las partes. De esta manera, la ciudad llegó totalmente segmentada a los años 80, como una institución más permeable a la inversión extranjera y no en una búsqueda de mayor integración”.

Entonces, la historia de las ciudades regresa no como un cuento de hadas o algo digno de permanencia, sino como un servicio capitalizable, pero no precisamente para sus pobladores, de tal forma que no se fomenta la movilidad cultural ni tampoco la integración, sino que se promueve la zonificación y la disgregación, un despoblamiento que es provocado por los cambios en el uso de suelo, la gentrificación, la turistificación o la movilidad residencial.

La identidad de nuestras ciudades está en su historia más allá de sus adornos, porque la belleza no es equivalente al objeto “bonito” puesto en el espacio público con fines turísticos, tal como dice Galeano: “hay que reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas (...) en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote”. Para lograr la interacción e integración, se requiere de acciones de carácter colectivo y acciones de carácter cotidiano que permitan a los habitantes de estos denominados centros históricos el apego al lugar, construir memorias a través de los lugares significativos que emergen en un contexto de relaciones y vínculos sociales relacionados con el espacio, la historia y el patrimonio. ¡Felices pascuas!