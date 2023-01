Surgen nuevas acusaciones de abuso en contra de Plácido Domingo

“Fin del acto, el escenario se pone en lo que llaman blackout y en esos instantes que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Plácido se acercó a mí y me besó en la boca . Fue un beso que ni vi venir ni pude esquivar ni quería recibir”, dijo.

Por si fuera poco, también aseguró que que Domingo le preguntó si podía “meter la mano” en el bolsillo de su pantalón, algo a lo que no pudo contestar por miedo y porque no quería ofenderlo. La mujer reveló que los hechos sucedieron en la primera década de los 2000 y reveló que en ese entonces no pudo contar lo que había pasado, pues tenía miedo de que nadie fuera a creerle por el peso que el artista tiene en el medio.

“Es algo que no puedes contar, ¿a quién se lo cuentas? ¿quién te va a creer para empezar? No lo puedes contar, él es Plácido Domingo y tú no eres nadie”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Muere la célebre dramaturga mexicana Luisa Josefina Hernández a los 94 años

Por el miedo a las represalias que pueda tener su carrera, la denunciante pidió que ni su nombre ni su rostro salgan a la luz, sin embargo, adelantó que en la industria en la que se maneja no es ningún secreto las presuntas acciones del tenor, incluso, asegura que hay una advertencia para todas las mujeres: “Es algo que se sabe en este mundo operístico, es de las primeras cosas que te dicen: ‘no te subas a un ascensor a solas con Plácido Domingo’”.