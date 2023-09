The Antique Show 2023 ¿Qué actividades traerá la Muestra Internacional de Antigüedades?

¡Atención coleccionistas, The Antique Show está por iniciar! Este jueves 7 de septiembre abrirá sus puertas en el Hotel Quinta Real, su ya tradicional sede en Saltillo, la Muestra Internacional de Antigüedades , que trae a la ciudad una importante selección de anticuarios y galerías de arte, con piezas exquisitas y gran historia.

Los expertos hablan

Uno de los servicios más importantes que ofrecerá The Antique Show es la valuación gratuita de antigüedades y obras de arte, esto a cargo de renombrados especialistas, pero no es lo único que no tendrá costo.

El viernes 8 se llevará a cabo la conferencia “El lenguaje de los materiales en el arte”, por el restaurador René Rangel Torres –quien formó parte de un equipo que se encargó de la reciente restauración del Santo Cristo de la Capilla–. La cita es a las 16:30 horas en el Salón Principal del Quinta Real.