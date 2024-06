¡Así fue el MUDE After Dark 2024 en Saltillo! Dinosaurios, música, fiesta. ¿Qué más se podía pedir?

¡Qué buena fiesta fue Mude After Dark! Y no lo decimos por un boletín compartido, sino porque VMÁS estuvo presente en la noche fantástica y llena de mucha música, comida, bebidas, además claro de dinosaurios y la magia de la historia y el desierto .

Pasar la entrada era el trámite necesario para comenzar la aventura nocturna. ¿ Pensar en qué trata esta fiesta? En el centro, en el salón principal, ya no cabía mucha más gente, sin contar las personas que hacían largas filas para comprar su cerveza e incluso botellas de agua.

¿QUÉ PASÓ EN EL MUDE AFTER DARK?

En medio de todo, una “danza de luces” y música electrónica sonaban mientras se escuchaban decenas de pláticas y carcajadas a la vez, algunos con vasos en mano, bailando, y claro, con sus mejores looks para esa noche de “antro”, pero rodeados de historia.

Tras encontrar un mejor camino, decidimos entrar al recorrido habitual, que de por sí es mágico, y más aún cuando olvidas los problemas, las presiones o los malos días por un momento, y te dejas consentir por el presente para hacer de ese paseo un gran recuerdo.