Así fue la complicada relación entre Silvia Pinal y María Félix: ‘No fuimos amigas pero la adoré’

En una visita al apartamento de Enrique Álvarez Félix, hijo de María y compañero de Silvia en el rodaje de Los cuervos están de luto (1965), Pinal recordó una experiencia más agradable: “ Un día no , porque fui al apartamento de Enrique, que era compañero mío en una película. Entonces él estaba fascinado de que estuviera en su apartamento y su mamá ahí (...) Y la mamá se puso a platicar conmigo y éramos como dos cuatas del año de la nalgada, y no era cierto . Pero se portó estupenda”, narró Silvia Pinal.

Uno de esos encuentros ocurrió en el restaurante de Estela, pero no dejó una buena impresión en Pinal: “Me encontré un día en el restaurante de Estela a María, pero era muy cortante, conmigo también ”. Sin embargo, esta no sería la única interacción entre ambas divas.

ASÍ FUERON LOS MOMENTOS AGRIDULCES QUE VIVIÓ SILVIA PINAL EN SUS ENCUENTROS CON MARÍA FELIX

La relación entre ambas actrices fue, en palabras de quienes las conocieron, complicada. Por un lado, estaba María Félix, consolidada como una figura inalcanzable del cine, y por otro, Silvia Pinal, una joven promesa con un futuro brillante. Estas diferencias generaron encuentros tensos, como uno organizado por Enrique Álvarez Félix.

En esa ocasión, Silvia asistió a una fiesta donde María estaba presente. Según los relatos, la impresión de estar cerca de “La Doña” dejó a Pinal sin palabras, algo que Félix notó de inmediato y no dudó en señalar. Felíx pidio a Pinal que se retirara después de dar a entender que habría sido suficiente con haberla conocido.

MARÍA FÉLIX FUE MADRINA DE FRIDA SOFIA, NIETA DE SILVIA PINAL, Y NO PERMITIÓ QUE PINAL ESTUVIERA PRESENTE

Pero la historia no terminó ahí. Más tarde, el destino las unió de una forma inesperada: María Félix se convirtió en madrina de bautizo de Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal. Este evento, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Félix pidió que la ceremonia se realizara en un entorno íntimo, excluyendo a Silvia del evento. “El bautizo de Frida lo hicieron en un cuartito de la casa de Estela, y Enrique por un lado y yo por otro esperando que bautizaran a Frida. Que no quería que estuviera nadie. Yo la veía y se me escurrían las lágrimas”, relató Pinal.

SILVIA PINAL NUNCA DUDÓ EN DEMOSTRAR LA ADMIRACIÓN QUE SENTÍA POR MARÍA FÉLIX

Pese a las interacciones limitadas y ocasionalmente ásperas, Silvia Pinal siempre expresó una profunda admiración por María Félix. “Primero porque era una mujer bellísima y tenía una personalidad, una manera de ser, era una mujer fuerte”, dijo.

Cuando Adela Micha le preguntó si alguna vez desarrollaron una amistad cercana, Pinal fue clara: “No tuve gran amistad con ella, pero sí la adoré”. Admitió que la trató muy poco, y fue más que nada “por medio de Estela Moctezuma, que la adoro, que fue su amiga. Por medio de ella tuve más cercanía”.