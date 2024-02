Así se despidieron los famosos de la primera actriz Helena Rojo

Conocida por su participación en producciones de Televisa como ‘El privilegio de amar’ o ‘Abrázame muy fuerte’, la primera actriz Helena Rojo dejaría un hueco en la actuación en México, ya que la Asociación Nacional de Intérpretes confirmaría su fallecimiento el pasado 3 de febrero, motivo por el cual sus colegas le dedicaron emotivos mensajes.

Personalidades que compartieron créditos con la finada habrían expresado, a través de redes sociales, sus condolencias por el sensible fallecimiento de esta actriz. No obstante, estos mensajes no sólo vendrían de actrices, sino de medios de comunicación y reporteros que coincidieron con ella en vida.

Artistas como Sofía Castro, Gabriela de la Garza, Sylvia Pasquel, Rosy Ocampo, Raquel Garza, Chantal Andere y Mariano Osorio, serían algunos de los que escribieron emotivas despedidas y condolencias a la familia de Elena Rojo.