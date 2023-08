¡Así suenan! Miley Cyrus le canta a la nostalgia y Selena Gomez a la soltería en sus nuevas canciones

Y aunque no ha hablado mucho sobre a quién le dedica la canción o si está inspirada en alguna de sus últimas relaciones amorosas públicas, Selena se nota que regresó con ese estilo pop que le caracteriza.

MILEY, CASI HACE LLORAR

Enfundada en una playera de Mickey Mouse, como referencia a la etapa de su carrera en Disney y con un corset negro, Miley canta y camina hacia la cámara entre las sombras y la luz, conectando las emociones de su rostro con la letra de Used To Be Young.

“Sé que solía estar loco, sé que solía ser divertido, dices que solía ser salvaje yo digo que solía ser joven”, canta Cyrus en medio del drama que enfrenta su familia desde la separación y divorcio de sus padres que ahora se trata de las nuevas parejas y matrimonios de ellos.