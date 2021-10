AuronPlay aconseja a jóvenes no tomar de ejemplo a ‘streamers’ que viven de Twitch

Al streamer no le molestó la filtración, y tampoco negó el hecho de que ganaba dicha cantidad, lo que “lo perturbó” fue, según él, que muchos jóvenes toman esto de ejemplo y deciden abandonar sus estudios para “seguir sus pasos” .

“No es fácil. Estudiad, esforzaos, no dejéis los estudios, eso es muy importante: no me tengáis de ejemplo ni a mí, ni a Ibai ni a Rubius porque no somos ejemplo de nada, somos unos privilegiados que hemos tenido una suerte... Muchos factores”, agregó en su transmisión del 6 de octubre, enseguida a la filtración.

“A parte, yo vengo de tener una carrera de más de 12 años en internet, yo no soy nuevo, yo ya vengo ‘con las tablas hechas’; no me tengas a mí de ejemplo [...] no te creas que vas a entrar en Twitch y al día siguiente vas a ser millonario, hay un trabajo de muchos años detrás [...] también es un factor de suerte”.

Además, agregó que el 99,2 por ciento de streamers en Twitch no viven de él, sólo un 0,8 por cierto, como él, lo hace.

En transmisiones anteriores, AuronPlay ha comentado que le hubiese gustado estudiar una carrera universitaria y “saber hablar inglés”, apuntando que le ha dado hasta “vergüenza” pronunciar mal las cosas, por ello aconseja a los más jóvenes a no dejar los estudios y dedicarse al mundo del ‘streaming’.

“Que tu sueño es ser streamer y lo vas a dar todo, te deseo suerte, pero que sepas que no es un camino fácil y mucho menos tienes asegurada la gloria”, concluyó.

La página SocialBlade estima que, según la popularidad de AuronPlay, en 5 años, si decide continuar en Twitch, alcanzaría más de 100 millones de seguidores; actualmente cuenta con 10 millones y más de 180 millones de visualizaciones.