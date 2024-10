Avanza investigación sobre muerte de Liam Payne en Buenos Aires: indicios de consumo de drogas y nuevos datos forenses

La investigación sobre la trágica muerte de Liam Payne , ex integrante de la reconocida banda One Direction , ocurrida en un hotel del barrio de Palermo, Buenos Aires, ha dado un avance significativo. Según información revelada por fuentes cercanas al caso, un estudio forense realizado a materiales extraídos del cuerpo del músico determinó la presencia de cocaína.

RESULTADOS PRELIMINARES DEL ANÁLISIS FORENSE

El análisis toxicológico realizado en el cuerpo de Payne ha confirmado la presencia de cocaína, lo que sugiere que el consumo de esta sustancia pudo haber influido en los eventos que llevaron a su muerte.

Aunque los resultados completos de los estudios aún no han sido revelados en su totalidad, este descubrimiento refuerza la hipótesis inicial manejada por las autoridades, que apuntan a un posible episodio de salud mental provocado por el uso de drogas.

Paralelamente, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ha estado realizando estudios de laboratorio sobre los diversos elementos encontrados en la habitación del hotel donde Payne falleció. En particular, se ha puesto atención al análisis de un polvo blanco hallado en un escritorio cercano al lugar del suceso, que, a primera vista, se sospecha que podría tratarse de cocaína. No obstante, las pruebas químicas iniciales aún no han sido concluyentes sobre la naturaleza exacta de la sustancia.