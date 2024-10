Liam Payne: Un recorrido por su lucha contra las adicciones y la salud mental

Liam Payne, conocido por ser miembro de la exitosa boyband One Direction, tuvo una carrera llena de altibajos. Aunque alcanzó la fama global a una edad temprana, también enfrentó problemas graves de salud mental y adicciones que marcaron su vida fuera del escenario. A lo largo de los años, Payne habló abiertamente sobre sus luchas, brindando una perspectiva honesta sobre el impacto del éxito en su bienestar emocional.

Liam Payne se convirtió en una estrella mundial cuando, junto con Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, formó parte de One Direction en 2010 a través del programa The X Factor. A pesar de no ganar el concurso, la banda firmó un contrato discográfico y rápidamente ascendió al estrellato. Durante los años siguientes, lanzaron cinco álbumes de estudio y realizaron múltiples giras mundiales, consolidándose como uno de los grupos musicales más importantes de la década.

Sin embargo, el éxito masivo no vino sin consecuencias. Payne, que tenía solo 16 años cuando se unió a la banda, se vio inmerso en un mundo de presión constante, falta de privacidad y un agotador calendario de trabajo. En entrevistas posteriores, confesó que estos factores desencadenaron problemas de ansiedad y depresión, además de llevarlo a desarrollar hábitos poco saludables, como el consumo de alcohol y drogas.