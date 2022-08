Al parecer Batgril no volará, ni en cines y tampoco en HBO Max, la cinta producida por DC Comics ha sido cancelada a pesar de que su rodaje ya fue terminado y tuvo un costo de 90 millones de dólares.

Según la prensa especializada en Hollywood, el estudio ha confirmado este martes de manera interna que no tiene intención de proyectar el filme en cines y tampoco lo lanzará en su plataforma de “streaming” HBO Max.

Asimismo, la cinta que llevaba varios años en los planes de Warner Bros y contaba con un guion escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de “Birds of Prey” y “The Flash”y con la actriz de origen dominicano, Leslie Grace (“In The Heights”), para dar vida a la superheroína, no recibió ni una sola mención en el panel Comic-Con de DC el pasado mes de julio.