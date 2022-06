Ezra Miller no es localizado por la justicia de EU tras acusaciones; ¿podría salir de Warner Bros?

“You can not touch me i am in other universe (no puedes tocarme , estoy en otro universo)” se puede leer en la imagen con fondo blanco en aparente líquido; tal vez haciendo referencia a la posible trama de “The Flash”, el viaje en los multiversos.

Estas órdenes de alejamiento son aunadas a los arrestos en Hawái por alterar el orden público, acoso y agresiones.

¿MILLER PODRÁ SALIR DE THE FLASH?

Tras las multiples polémicas del actor de “Las ventajas de ser invisible”, se cree que Warner Bros. está pensando muy seriamente en el futuro de The Flash.

De acuerdo al medio de comunicación Deadline, Warner Bros. está reconsiderando el lanzamiento de The Flash, la cual se encuentra completamente rodada desde 2021 y su fecha de estreno está prevista para el 23 de junio de 2023, Así como que Ezra Miller ya no formará parte de la empresa.

Según las fuentes, pese a que el estudio está haciendo todo lo posible por ayudar al intérprete de Barry Allen y de lanzar la película sin tener un mal recibimiento, mantener a Miller entre sus filas ya no es opción.