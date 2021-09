’Batman El Mundo’, un homenaje al ‘Caballero de la Noche’ muy a la mexicana

¿Ciudad Gótica es real? De acuerdo con Google Trends, esta es una de las preguntas más populares en el buscador, y aunque al parecer sí hay una Ciudad Gótica en Aguascalientes, México, no es nada parecida al lugar donde habita Batman... el ‘Caballero de la Noche’. El legendario personaje de los cómics, es uno de los más conocidos a nivel mundial, no hay lugar donde no se haya escuchado sobre Bruce Wayne y su vendetta por el trágico asesinato de sus padres. Este 18 de septiembre, Batman cumple 82 años de existencia, y lo festeja a lo grande con el Batman Day, una fecha conmemorativa para el justiciero creado por DC Cómics que inició en 2014. Este año, los fanáticos podrán celebrarlo con lanzamiento de “Batman: El Mundo”, una novela gráfica muy especial que homenajea al ‘Caballero de la Noche’. La publicación salió a la venta el pasado 14 de septiembre, pero este sábado será presentada en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Al evento asistirán Alberto Chimal (guionista), Giobani Arevalo (editor), Judith Fragoso (muralista) y Rulo Valdés (ilustrador), el equipo mexicano que estuvo detrás de esta antología que reúne la visión de talentosos artistas de Francia, España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, Brasil, China, Corea, Japón y por supuesto, México.

Antes de este esperado evento, VANGUARDIA platicó en exclusiva con Rulo Valdés, un dibujante mexicano que ha trabajado para las casas más grandes de cómics a nivel mundial, como Marvel y DC Comics. Además, es dos veces ganador de la beca de jóvenes creadores del Fondo Nacional de Cultura y las Artes, y tiene 10 años dedicándose principalmente a dibujar cómics. “Hace un par de años, comencé a dibujar mi propio cómic que se llama ‘Canek Jr.’, un héroe de la lucha libre que tiene como escenario la Ciudad de México, y curiosamente mientras lo hacíamos, siempre pensábamos en Ciudad Gótica y lo que representa para Batman, la ciudad es un personaje más de la historia. Fue por este proyecto que el equipo de ‘Batman: The World’ me buscó, le presenté mi carpeta a DC y me hicieron varias veces ese comentario, les gustaba mucho como en ‘Canek Jr.’ resolvía ciertas situaciones, cómo hacía que al leer el cómic pudieras vibrar con los personajes y el ambiente donde se encuentran”, comentó Rulo sobre su acercamiento con DC Comics.

Esta novela gráfica de 184 páginas es un evento editorial único en su tipo, conformado por historias de Batman de los más grandes equipos creativos de cada rincón del mundo, ubicadas en sus países de origen. “A nivel personal se siente la responsabilidad, obviamente aunque no es una competencia, sientes esta presión porque eres como la Selección Mexicana pero de los cómics, y a veces sabemos cómo les va... (risas) Al final, decidí no enfocarme en eso y pensar en ese Rulito de 8 años que soñaba con dibujar cómics, y que obviamente nunca en su vida se imaginó que iba a tener la oportunidad de dibujar a Batman. El concepto por sí mismo es un sueño hecho realidad para los que somos amantes de los cómics”, aseguró el ilustrador, quien también tuvo hace unos años la oportunidad de dibujar a Spider-Man en el Ángel de la Independencia para Marvel.

UN VIAJE POR MÉXICO Batman lleva mucho tiempo librando su guerra contra el crimen dentro de los retorcidos confines de Ciudad Gótica. Pero cuando mira más allá de los puentes, los callejones y los rascacielos, el ‘Caballero de la Noche’ se da cuenta de que el llamado a la justicia no conoce fronteras y que hay males qué corregir en todas partes, ¿y por qué no acabar con el crimen en México? “En mi trabajo siempre me he esforzado por tener a México enfrente, que mi mexicanidad se vea representada dentro de mis líneas, dentro de todo lo que estoy haciendo, porque más allá de crear un estilo gráfico mexicano, mi intensión es que se vea reflejado el entorno en el que me muevo, la gente con la que crecí y todo lo que significa algo para mí. Así que sin duda verán a Batman en nuestro México, rodeado de todo eso que es especial para nosotros”, agregó Valdés. Así como Rulo Valdés plasmó su visión sobre México en esta antología, otros ilustradores hicieron lo propio para “Batman: El Mundo”, y aunque parezcan muy diferentes, parece ser que hay un común denominador. “Hay mucho amor en esta novela gráfica, todas las personas que estuvimos involucradas nos dimos cuenta de toda la pasión que le imprimimos al proyecto, porque fue un sueño cumplido para todos, y no solo por la oportunidad de dibujar a Batman, sino por dibujar a Batman como nosotros quisiéramos, desarrollar una historia desde nuestros corazones y de cómo lo vivimos, y se nota mucho en el papel. Hay historias hermosas, la de Rusia se me hace un gran reflejo de dónde estábamos parados todos los dibujantes, la historia de Turquía está llena de acción, y así podemos seguirnos. Cada país trató de regalar un poquito de sí, un poquito de su nacionalidad, un poquito e su idiosincracia, y un poquito de su espíritu”, puntualizó sobre este cómic edición especial.

A través de su cuenta de Twitter, el escritor y guionista mexicano Alberto Chimal aseguró que esta historia estará llena de muertes y fantasmas, y todo se desarrollará en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde Batman tendrá que resolver un curioso caso. El ilustrador Rulo Valdés, y el resto del equipo creativo de “Batman: El Mundo”, estarán este sábado en la Plaza Nueva Tlaxcala en punto de las 20:00 horas, presentando esta antología que todo amante de los cómics debe tener.

