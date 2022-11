La Sinfonía No. 9 en re menor Opus125 «Coral».

Su actitud ante el mundo fue la de todo un rockstar de su tiempo. Exigió el respeto que no existía por la figura del artista y se negó a formar parte de la sumisa servidumbre por la aristocracia, con quienes tuvo una relación tensa (se procuró de ricos mecenas de la nobleza y vivió siempre enamorado de mujeres burguesas). Su vida estuvo llena de momentos de rebeldía ante esta condición, e incluso sus más famosas frases hacen referencia a la superioridad moral de los artistas por encima de los nobles: - Príncipes siempre habrá muchos, pero solo habrá un Beethoven. - declaró alguna vez.

Beethoven transitó en la dualidad del misántropo y el genio, del hombre huraño y malhumorado que peleaba con nobles, familia y amigos por no ceder en una idea, como del brillante compositor, con luminosas obras llenas de idealismo optimista.

III. Subito Piano: el anuncio de la sordera

Toda estrella del rock tiene su drama. Beethoven tuvo muchos. Y aunque se sabe lo atormentado de su vida amorosa, repleta de rechazos y decepciones, sin duda el más dramático de todos sus avatares fue la pérdida gradual de la capacidad auditiva. Beethoven, el más grande de los compositores de la

historia, fue -paradójicamente- un hombre sordo, al menos en la última década de su vida.

¿Qué peor desgracia puede haber para un músico que la de quedarse sordo? La sordera pudo ser el gran final de un genio en ciernes, pero Beethoven tenía otros planes para su inmortalidad. Los grandes críticos hablan del momento en que implementó el súbito piano en sus obras, un descenso súbito en el volumen que no puede significar otra cosa que un mensaje oculto en el enorme friso musical de sus obras. Un desesperado silencio que en contraste con los crescendos que lo preceden, se convierte en un grito contenido, apagado, que anunciaba ya su gradual pérdida del oído. ¡Subito piano! De pronto, el silencio amenaza, no el silencio total. Se trata de un bajón al nivel del sonido, lento... sereno y desolado.

La gradual sordera, se cree, fue el principal motivo de la clara misantropía en la que se enfrasco, sumado a los traumas de una niñez de maltratos y abusos del padre, de la constante amenaza de los cañonazos del ejercito napoleónico a Viena, de los despechos de los que siempre fue objeto por parte de las mujeres, Ludwig Van Beethoven es el gran ejemplo del cómo convertir el dolor en arte.

Su última década la pasó encerrado, cumpliendo encargos y patronazgos, distraído en una infértil y descolocada lucha por lograr la patria potestad de uno de sus sobrinos, y viendo cómo su fortuna personal disminuía, mientras nuevos compositores y pianistas surgían de la nada. Schubert, Liszt y Chopin, por si esto les suena poco.

A diez años del estreno de su Sinfonía No. 8, la “pequeña sinfonía en fa”, como él mismo la llamaba, completa e indudablemente sordo, entrado en los 50 y con serios padecimientos de salud que no le permitían levantarse cada mañana, Beethoven, el Genio de Bonn en Viena, anunció el estreno de su Sinfonía No. 9.