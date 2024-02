‘Bella es mi personaje favorito de toda mi carrera’, confiesa Emma Stone sobre su trabajo en ‘Poor Things’

La última vez que VMÁS habló con Emma Stone, ella recién salía del Teatro Dolby con un Oscar en la mano, la noche en que ganó como Mejor Actriz y ‘La La Land’ había sido anunciada como Mejor Película, aunque ganó Moonlight. Y ahora, después de haber ganado el Globo de Oro y estando nominada al Critics Choice Award, Emma Stone, vuelve a ser una de las nuevas favoritas del Oscar con el rol de Bella en ‘Poor Things’. La cantidad de premios que estás acaparando con ‘Poor Things’ es justamente por la sorpresa de un rol muy diferente al de ‘La La Land’... ¿EN ALGÚN MOMENTO DUDASTE EN ACEPTARLO? Ni siquiera lo analice. Me pareció lo mejor que había visto en mi vida. Bella (de Poor Things) es mi personaje favorito en toda mi carrera. No fue para nada una decisión difícil.

POR LOS TRAJES DE ÉPOCA Y LOS DISEÑOS TAN PARTICULARES, SE HABLA DE UNA SEGURA NOMINACIÓN AL OSCAR COMO MEJOR VESTUARIO ¿HASTA QUÉ PUNTO AYUDA ESA CATEGORÍA EN LA NOMINACIÓN COMO MEJOR ACTRIZ? El vestuario ayuda muchísimo porque al principio de la historia, a Bella la cuida otra persona y cuando sale en su propia aventura se viste sola, con un estilo propio que empieza a madurar, adaptándose al ambiente. Y el pensamiento y los detalles en cada uno de los vestidos fue tremendo. Es realmente increíble y al mismo tiempo hermoso. Realmente creo que fue una parte muy importante en el desarrollo del personaje en la forma en que también cambia su expresión. ¿QUÉ TAN COMPLICADA RESULTÓ ESTA ACTUACIÓN, COMPARADA CON EL OSCAR DE LA LA LAND? Fue muy divertido y me da vergüenza cuando los actores dicen que nuestro trabajo es difícil, porque es humillante, aunque a veces es cansador. Claro que hay días donde también somos duros con nosotros mismos y nos preocupamos por lo que hacemos, pero decir que es tan difícil ser actor, es una locura. Fue bastante duro, pero no tanto (Risas). Es un trabajo muy divertido y se necesita bastante suerte conseguir un personaje que se disfrute tanto interpretar, más allá de los desafíos diarios. Es el mejor regalo que pueda pedir y el resto del equipo de filmación además era el mejor.

¿CON EL DIRECTOR YORGOS LANTHIMOS YA HABÍAN TRABAJADO JUNTOS EN ‘THE FAVOURITE’? Claro, compartimos una admiración mutua en lo que hacemos y es alguien a quien confío como director. Es bastante raro para un actor poder brindarse por completo, sabiendo que alguien te protege como actriz, al mismo tiempo que protegen la historia. Podemos divertirnos de la misma forma que podemos discutir, como una verdadera relación legítima. Y trabajamos también con el mismo equipo de filmación que ‘The Favourite’, que hizo también todo más fácil. ¿CÓMO FUE AQUELLA PRIMERA CONVERSACIÓN PARA VOLVER A TRABAJAR JUNTOS CON ‘POOR THINGS’? Después de filmar ‘The Favourite’ al principio del 2017, fuimos a cenar con el director Yorgos y le pregunté que película pensaba filmar después. Había varios proyectos y uno de ellos era ‘Poor Things’. Me contó la idea del libro y al instante me pareció genial. Ahí fue que quise saber cuando podíamos empezar. Ya nos habíamos conocido un par de años de filmar ‘The Favourite’ y en algún momento también me pidió que fuera la productora, pero hubiera aceptado igual.

¿TU NUEVO ROL COMO PRODUCTORA DE CINE CAMBIA EL ESTILO DE CINE QUE TE GUSTA PRODUCIR, ADEMÁS DE ACTUAR? Es algo nuevo. Yo empecé (como actriz) cuando me mudé a Los Ángeles a los 15 años. En esa época empecé con las primeras pruebas de audición. Y ya pasaron 20 años. Y a medida que pasa el tiempo me di cuenta que en ciertas circunstancias, como actriz, no me permitieron compartir ninguna opinión y tuve que hacer lo que me dijeron que haga. Y lo mejor de producir es tener la oportunidad de señalar a quienes puedan trabajar conmigo, es algo maravilloso tener una voz como productora, opinar que cierta persona pueda ser una buena adición o pueda generar un buen ambiente, sin tener que otros decidan por mí. Pero también aprendí que tengo que estar atenta a un millón de cosas que forman parte del trabajo. Y es algo bueno, porque en una profesión creativa, solemos trabajar porque amamos nuestro trabajo. En la parte profesional puede haber temas que no nos encante, pero al final del día vale la pena. ESTE AÑO CON LOS PREMIOS ESTÁS COMPITIENDO EN CIERTA FORMA CON TU COMPAÑERO DE LA LA LAND, ENTRE TU POR THINGS Y EL BARBIE DE RYAN GOSLING ¿SE NOTA LA RIVALIDAD DE HOLLYWOOD EN ESE SENTIDO? No sé si podamos decir que hay una rivalidad en Hollywood, pero existe un espíritu competitivo, aunque creo que es algo que existe probablemente en la mayoría de las industrias.

¿Y QUÉ TAN DIFÍCIL ES ENCONTRAR ROLES COMO BELLA, EN UN MUNDO DEL CINE DONDE REINAN LOS SUPERHÉROES Y EFECTOS ESPECIALES? Es lejos el mejor personaje que tuve y sé muy bien que probablemente no me vuelva a tocar un personaje así. Me rompe el corazón, pero tuve suerte de conseguirlo. Bella es algo muy preciado para mí. ¿Y AL NIVEL ACTORAL, NOTAS TU EVOLUCIÓN COMO ACTRIZ DESDE EL OSCAR DE LA LA LAND O EL ESTILO DE CINE DE ‘THE FAVOURITE’? No sé si evolucioné como actriz. A mí me gusta probar cosas nuevas y si me lo permiten... genial. ¿LA EVOLUCIÓN DE TU PERSONAJE EN LA FORMA DE PENSAR FIGURABA EN EL GUION? En realidad, nunca nos pusimos a analizar la psicología del personaje o lo que podía llegar a pensar internamente. Solo tratamos de imaginar la forma de establecer los cambios físicos y el lenguaje. Eso es lo que hicimos, tratando de ver cómo iba evolucionando en etapas, para saltar de un día al otro, para ver si teníamos que hacer algún cambio en base a la historia.

UNA HISTORIA CON ESTILO Abarcando los rubros de fantasía, romance y hasta comedia (de humor negro) ‘Poor Things’ está basada en la novela del escocés Alasdair Gray, que falleció dos años antes del rodaje que dirigió Yorgos Lanthimos con los actores Mark Ruffalo, Willem Dafoe y Ramy Youssef, además de Emma Stone como la Bella protagonista. Con una feminista historia del estilo de ‘Joven Frankestein’, está vez un cirujano revive a una jovencita embarazada después de haberse suicidado, implantándole el cerebro del bebé, mostrando el crecimiento de una mujer adulta con una infantil forma de pensar, viviendo sin ningún tipo de filtros morales donde el sexo pasa a ser tan normal como la fiel idea de ser libre. Acaparando las expectativas del Oscar, la película ya ganó 32 premios diferentes, como el León de Oro del Festival de Venecia, además de haber sido premiada Emma Stone como Mejor Actriz por las diferentes asociaciones de críticos de Los Ángeles, Filadelfia, Phoenix y Las Vegas, además del Festival Internacional de Palm Springs y el Círculo Femenino de Críticas.

¿QUÉ TAN DIFERENTE ES INTERPRETAR EL ROL DE UNA PERSONA REAL EN COMPARACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE UNA TOTAL FANTASÍA QUE ES IMPOSIBLE COMPARAR CON LA REALIDAD? Yo disfruté todos los proyectos que tuve, desde una persona histórica y real hasta alguien que nació de la imaginación de un guion. Resulta bastante natural interpretar un adulto que vivió experiencias diferentes en la vida, con sus traumas o momentos maravillosos. Son cosas que construyen una personalidad. Pero en general, me suelo guiar por instinto muchas veces. ¿CÓMO FUE LA PREPARACIÓN DE SEMEJANTE ACTUACIÓN DONDE TU PERSONAJE TIENE EL CUERPO DE UNA MUJER CON UNA MENTE INFANTIL, AUNQUE MANTIENE EL ESPÍRITU LIBERAL Y FEMINISTA? Con Bella tuve que olvidarme de todo lo que aprendí para llegar hasta un lugar de pura diversión y curiosidad, con una total falta de vergüenza o autocríticas de mi cuerpo o mis experiencias en el mundo. Es como si todo lo hubiera visto por primera vez, desde la comida o el sexo, el dinero, lo que fuera. Todo tenía que sentirse nuevo. Es por eso que digo que es mi personaje favorito, porque tuve que dejar todos los pensamientos de lado, al menos hasta que en la historia ella empieza a aprender cosas nuevas. Es un personaje que inspira.