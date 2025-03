$!Entre el Oscar y la paternidad: Kieran Culkin habla con VANGUARDIA sobre su papel en ‘A Real Pain’

Fue fácil decir que sí al principio, cuando me pasaron el guion, cuando apenas yo había empezado a filmar la última temporada de la serie ‘Sucession’. Pero en ese entonces la idea todavía era muy vaga. Cuando alguien te ofrece algo para hacer dentro de un año, nada es real hasta que es real. Y al año siguiente, yo estaba terminando la serie de Max dos meses después de la fecha programada. Se suponía que yo iba a poder descansar en el medio de ‘A Real Pain’ y ‘Sucession’. Pero apenas iba a tener un mes de tiempo libre. Y yo quería estar con mi esposa y mis hijos. Es una regla que me había impuesto, pero el rodaje de ‘A Real Pain’ me iba a alejar de la familia otros 25 días. Resumiendo: en temas creativos, no tenía ningún problema en aceptar. Pero cuando vi la agenda del rodaje, quise escaparme, porque habían programado seis días seguidos de rodaje para viajar a otra ciudad el séptimo día, sin siquiera poder llevar a mi familia conmigo porque hubiera sido una pesadilla para ellos. No es fácil encontrar el balance entre el plano personal y el lado profesional.

No sé si la palabra ‘sorpresa’ puede ser la más correcta, pero me asombró que pudiera usar tres sombreros al mismo tiempo. Era el director, autor y actor. Y el guion me pareció fabuloso. Ya lo había visto a Jesse como actor, sabia que era bueno. Y cuando fuimos a cenar por primera vez, aunque era algo muy improvisado, un año antes de empezar con todo, me pareció que podía funcionar bien. Yo solo tenía que entender las escenas brillantes que él había escrito. Mi única duda era como podia llegar a ser como director, cuando al mismo tiempo tenía que actuar. Pero salió todo fantástico.

Simplemente me pregunté por qué quería hacerlo. Y la respuesta fue totalmente por creatividad. Era algo que realmente quería hacer. También había visto la primera película que había dirigido Jesse (Eisenberg) y me encantó. Me parecía una oportunidad difícil de rechazar y hoy estoy contento de haber aceptado. Pero de ahora en más voy a ser muy estricto en mantener las reglas de respetar el tiempo con mi familia. No fue para nada fácil, pero es obvio que me alegra haberlo hecho.

En realidad me parece que es una pregunta para Jesse, porque los actores realmente no trabajamos con los productores. Pero sí, con Emma (Stone) hablamos por teléfono, dos semanas antes de empezar el rodaje. Y fue una de las llamadas donde trató de convencerme de hacer la película. Y te diría que lo hizo en una forma brillante. Pero más allá de esa llamada, también estuvo en el set, el primer día del rodaje. Por lo que sé, tengo entendido que después tuvo algunos conflictos de agenda, pero aquel día fue suficiente como para darse cuenta que todo iba a ir bien, sin ella. Nunca más volvió.

¿Si podría hacerlo? No sé si pueda ser bueno como director, pero si lo fuera, me gustaría hacerlo de la forma que él lo hizo, permitiendo que el resto de la gente colabore. Jesse aceptó las opiniones de todos. Y yo también sé que pude expresar mi voz a la hora de interpretar mi personaje. El seguía siendo el conductor, pero todos estábamos en el mismo camino. Claro que yo también me tuve que ajustar porque nunca antes me había dirigido otro actor con el que me había tocado trabajar. Hubo momentos en que me ponía a la defensiva, cuando él me remarcaba algo en particular como actor. Yo quería remarcarle a él también algo como actor, hasta que me di cuenta que me estaba hablando el director que también había escrito el guion. Fue algo que pasó a lo mejor los primeros dos días, pero eventualmente me pude ajustar a tiempo (Risas).

El primer día yo estaba bastante nervioso cuando llegué a Polonia, porque pensé que íbamos a filmar al día siguiente. Pero en realidad nos sentamos en una mesa a ensayar el guion, durante tres horas. Yo no quería ensayar, por ejemplo, la escena de las fotos con la estatua. Quería ir y filmar. Y me fui a los 20 minutos, ni siquiera me conecté con el resto de los actores. Ni siquiera pude disfrutar el tour por la ciudad que después filmamos, pero es así como también se ve en el cine.

No es algo que me guste hablar demasiado, pero Jesse tiene cierta idea muy cool, por lo que significa la última escena que filmamos.

Es una buena pregunta. Puede ser. El tema de la historia pasa por el duelo, trata sobre el dolor. Y cualquiera que vivió el duelo de haber perdido un ser querido, sabe que no existe una forma correcta de vivirlo necesariamente. A veces, cierta forma puede funcionar para alguien y para otros no. Creo que entre los dos personajes también hay ciertos celos. Pero la forma de ser de mi personaje, no sabe esconder sus emociones y a veces también juegan en su contra. Tampoco me parece que sea alguien que sabe lo que quiere de su vida. Y lo que vive debe haber sido lo más duro que haya vivido, al haber perdido a su abuela.

¿Y las escenas del Campo de Concentración del Holocausto?

El Campo de Concentración quedaba literalmente a cinco minutos del hotel donde estábamos. Una locura. Tampoco hubo ninguna superproducción de luces, no se sentía como un set de filmación. Lo filmamos en la forma en que figuraba el guion. Ni siquiera entramos a ninguna habitación, hasta que dijeron “Acción”. Fue realmente como un tour en grupo, con la única diferencia que nos estaban filmando.

¿Afectó en algo tu actuación del nivel del Oscar, estar en el mismo lugar donde también estaba tu personaje?

Es difícil decirlo, pero puede ser. También se sumó la falta de mi familia, porque ya había conseguido traerlos conmigo durante los primeros 12 días. Y justo el día anterior, se volvieron. Me despedí de ellos y al día siguiente filmamos las tomas del Campo de Concentración. Supongo que algo tuvo que ver, porque los siguientes días de trabajo también se sintieron mucho más duros.

TE PUEDE INTERESAR: Le “explotan” la cabeza a Milei durante video de protesta en festival de música

¿Y la relación detrás de cámaras con Jesse Eisenberg creció durante el rodaje, tal cual como la ficción?

Nos llevamos bien desde el principio, pero es cierto que con Jesse Eisenberg somos dos personas muy diferentes en la vida real y los dos tenemos métodos de actuación distintos. Pero tenemos la misma sensibilidad. Y yo quería filmar sin ensayar nada, no quería preparar nada, demasiado. Me parecía suficiente con haber leído el guion dos meses antes. Y así fue todo el rodaje. Iba sin siquiera saber lo que iban a filmar al día siguiente. Llegaba temprano por la mañana, me fijaba rápido lo que íbamos a hacer, me aseguraba que todo estuviera bien con el vestuario. Y eso lo ponía loco a Jesse. No lo podía creer, tenía miedo que yo no estuviera preparado lo suficiente. Él quería que yo estuviera preparado dos días antes y yo no soy así (Risas). A veces el director te cuenta donde va a poner la cámara y a mi no me interesa. Y bueno, nos tomó un par de días darnos cuenta la forma en que podíamos trabajar juntos. Él pensaba que nos íbamos a parecer mucho más, por ser actores de la misma edad, por ser parecidos en la forma de hablar rápida, con la misma sensibilidad. Pero yo solo necesito un buen guion para decir las líneas y divertirme el resto del tiempo.

¿Crees que el Oscar hubiera tenido que ver si en vez de tu personaje te hubiera tocado el de Jesse Eisenberg?

No lo sé. Pero tengo entendido que en cierto momento Jesse había planeado interpretar mi personaje de Benji. Es algo que me enteré hace poco. Lo había escrito en diferentes guiones. Había escrito un personaje similar al que tuvo y otro como el mío. Así que es algo que él solo puede contestar, yo no. Es más: Emma Stone lo convenció, es muy inteligente, porque está muy bien tal cual como está. Yo jamás lo hubiera hecho bien. Es el personaje fácil, porque también se parece al verdadero Jesse Eisenberg y mi actuación hubiera sido demasiado aburrida.