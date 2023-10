Billboard anuncia ‘I Wanna Dance with Somebody’ de Whitney Huston como la mejor canción pop de todos los tiempos

El sonido de los años ochenta se concentró en un reducido número de artistas que innovaron en diversos géneros, no obstante, fue la música Funk y el Disco la que definió esta época. Durante este período de tiempo, una joven Whitney Huston alzaba su voz para la gente, entregando así un hit irrepetible, la canción I Wanna Dance with Somebody (who loves me).

Por medio de un artículo publicado esta mañana, Billboard recuerda este tema con la narración de una de las mejores interpretaciones de la artista, durante la celebración número 15 de los Arista Records, en Radio City, Music Hall. Durante dicha presentación, Huston llenó de energía a todo el recinto, además de demostrar su excelente calidad vocal y precisa ejecución de parte de sus músicos.

No obstante, esta canción que salió a la luz en 1987 siguió teniendo relevancia hasta la actualidad debido a su mensaje, mismo que la revista resume como “sinónimo de un anhelo exclusivamente humano de conexión y amor” y que le ha valido el reconocimiento como la mejor canción pop de todos los tiempos.